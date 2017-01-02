Ev Kadını, Telefon Dolandırıcısını Yakalattı

BURSA'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan Fırat K., dolandırmaya çalıştığı Atiye Ü.'nün dikkati sayesinde, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Önceden hırsızlık suçundan kaydı bulunan 28 yaşındaki Fırat K., telefonla aradığı ev kadını 44 yaşındaki Atiye Ü.ye kendisini polis olarak tanıttı. FETÖ ve PKK örgütlerine isminin karıştığını ve evde bulunan para ile altınları kendisine vermesi gerektiğini, emniyette karşılaştırma yapacaklarını daha sonra geri vereceklerini söyledi. Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Atiye Ü., inanmış gibi yaptı.



DOLANDIRICIYI SUÇÜSTÜ YAKALATTI



Fırat K. Atiye Ü.'ye, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde bulunan Göz Vakfı'nın önüne para ve altınları getirmesini söyledi. "Yanına geldiğimde 'Bulut' diyeceğim. Sen de parayı bana teslim edeceksin" dedi. Durumu polise bildiren Atilye Ü., öğle saatlerinde elindeki poşette gazete kağıdı ve boş altın kutusu ile belirtilen yere gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, buluşma yerinde önceden önlem aldı. Bu sırada Atiye Ü.'nün yanına gelen Fırat K., tam çantayı alacağı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Fırat K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Bursa