Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Yüzde 97'si Sosyal Güvencesiz

Giresun'da yapılan bir araştırmayla 'Ev Hizmetlerinde İnsan Gücünün Özellikleri ve Kayıt Dışılığın Nedenlerinin Tespiti' yapıldı.



Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM) tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan araştırmada ev temizliği yapanların yüzde 16'sinin üniversite mezunu olduğu, ev temizlik hizmeti tercihinde etkin olan konuların başında ise yüzde 92 oranında güven geldiği görüldü. Ev işlerinde çalışanların yüzde 97'sinin herhangi bir sigorta ödemeden çalıştığı tespit edilirken, yüzde 91'inin ev işlerinde düzenli olarak çalışmayı tercih etmekte.



Proje hakkında bilgi veren Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği Başkanı Dr. Rahman Çakır, projenin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek Türkiye'de ilk defa ev işçiliğinde çalışan kadınlara yönelik araştırmanın Giresun'da yapıldığını söyledi. Projenin amacını açıklayan Dr. Rahman Çakır"Ev hizmetlerinde yapılan kayıt dışı istihdamın en alt seviyeye çekilmesi ile birlikte ev işçisi tarafında çalışma koşulları iyileştirilerek sosyal güvence haklarından faydalanabilme imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Ev sahibi tarafı içinde çalışma şartları önceden kayıt altına alınıp yasal olarak belirlenmiş ev hizmeti çalışanlarına ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve güvenilir olarak ulaşabilme hakkı sağlanması amaçlanmıştır" dedi.



Ev işçiliğinde istihdam edilen kadınların durumuna yönelik araştırma raporunu açıklayan Mehmet Aktulga ise "Araştırmanın temel amacı Giresun ilinde ev hizmetlerinde istihdam edilen kadınlara yönelik olup kayıtlı çalışmalarını teşvik edici, çalışma koşullarını iyileştirici sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı kararlar alınmasına kaynaklık etmektir. Yaptığımız araştırmaya göre Giresun'da ev hizmetlerinde çalışan kadınların yüzde 97'sinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bu kadınların yüzde 40'ı ilkokul, Yüzde 17'si ortaokul, yüzde 24'ü lise ve yüzde 16'sı ise üniversite mezunudur. Ev hizmetlerinde çalışanların yapılacak işle ilgili yüzde 23'ünün eğitim aldığı yüzde 77'sinin ise eğitim almadığı tespit edildi. Yine ev hizmetlerinde çalışan kadınların yüzde 91'inin ise bir evde düzenli çalışmayı tercih ettiği anlaşıldı. Ev hizmetlerinde çalışanın da çalıştıranın da tercihinin yüzde güvene dayalı olduğu belirlendi" diye konuştu. - GİRESUN