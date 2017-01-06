Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi'nin İstifası

İran'da ev hapsindeki muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin "İtimad-i Milli Partisi Genel Başkanlığı" görevinden istifasının partinin merkez konseyi tarafından kabul edilmediği bildirildi.



İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İtimad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, Kerrubi'nin istifasını değerlendirmek üzere toplandı.



Genel Başkan Yardımcısı Resul Muntecibniya toplantı sonunda Kerrubi'nin istifasının oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.



Muntecibniya, "Merkez Konsey üyeleri, birlik ve dayanışma içinde partinin faaliyetlerini sürdürme konusunda kararlılıklarını belirttiler." dedi.



Ev hapsi nedeniyle istifa etmişti



İran'da yaklaşık altı yıldır ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi, 27 Aralık'ta İtimad-i Milli Partisi'nin internet sitesinde yayımladığı bir mektupla genel başkanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.



Kerrubi mektubunda, "Yasa dışı bir şekilde 2011 yılında başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan ev hapsinde olmam sebebiyle partinin genel başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerine yer vermişti.



İran'daki reformist partilerden İtimad-i Milli Partisi, muhafazakar lider Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı olduğu 2005 yılındaki seçimler sonrası Kerrubi tarafından kuruldu. 2009 yılında Kerrubi'nin de aday olduğu ve Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığının iddia edilmesinden sonra çıkan olaylarda göstericilere yönelik işkence ve tecavüz olaylarını ifşa etmesi sonrası parti ve partiye bağlı İtimad-i Milli Gazetesi kapatıldı. Parti daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve geldiği 2013'te faaliyetlerine yeniden başladı.



Seçimlerden sonra çıkan olayları yönlendirmekle suçlanan Kerrubi ile diğer cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.