Ev hanımları yöresel lezzetleriyle yarıştı

Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu Başkanı Yenice: "Obeziteye ancak geleneksel lezzetlerle dur diyebiliriz"



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 41. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Tekirdağ Yöresi Geleneksel Yemek Yarışması' düzenlendi. Etkinliğe katılan Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkeyi en çok tehdit eden obeziteye ancak geleneksel lezzetlerle dur diyebiliriz" dedi.

Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oteli'nde düzenlenen yarışmaya, Aykut Yenice'nin yanısıra, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın eşi Zuhal Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ile çok sayıda ev hanımı katıldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Tekirdağ'ın Türkiye'nin doğuya ve batıya açılan bir penceresi olarak yıllardır temsil ettiği kültürü içerisinde, aldığı göçlerle olağanüstü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ve Tekirdağ Köftesi ile de Türkiye'de ciddi anlamda, aş, iş, istihdam oluşturan bir kent olduğunu söyledi.

"Obeziteye sizin yemeklerinizle dur diyebiliriz"

Yenice, geleneksel lezzetlerin gündeme getirildiği organizasyonlarında çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tip organizasyonların, siz hanımefendiler tarafından desteklenmesi, yaşatılması gerekir. Türk mutfağının gerçek temsilcileri siz evdeki annelerimiz, saygıdeğer ablalarımız, kız kardeşlerimizdir. Bizler yemek yemeyi sizlerden öğrendik, yemek yapmayı sizlerden öğrendik. Dünyada hızla yayılan, Amerika'dan sonra ülkeyi en çok tehdit eden obeziteye karşı yetiştirdiğiniz bu genç nesle ancak sizin yemeklerinizle dur diyebiliriz. Etin kilosunun 40 TL. olduğu bir ülkede, sokaklarda ekmek arası köftenin, dönerin 2 TL'ye satıldığı bir süreçte, ne olduğu belli olmayan besinlerle büyütülen ve beslenen nesli ancak bu güne kadar yaşayan ve yaşatılan bu değerli lezzetlerle kurtarabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ev hanımlarının çorbalar, zeytinyağlılar, hamur işleri, et yemekleri ve tatlılar kategorisinde hazırladığı yöresel lezzetler, yöresel uygunluk, görünüş, lezzet, pişmişlik bakımından jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birbirinden estetik ve lezzetli hazırlanan yemeklerin değerlendirilmesinin ardından jüri dereceye giren yemekleri açıkladı. Çorbalarda, 'labadana' ile Güray Gürkaynak, zeytinyağlılarda, 'mercimekli yaprak sarması' ile Nurhan Erol, etli yemeklerde, 'damat paçası' ile Tuğçe Yeleç, hamur işlerinde, 'ıspanaklı börek' ile Havva Kut, tatlılarda 'zerde' ile Remziye Güner birinci oldu.

Dereceye girenlere ve yarışmaya katılan herkese çeşitli hediyeler takdim edildi. Birincilik kazanan yarışmacılardan Havva Kut gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ispanaklı kol böreği ile birinci oldum, bu gün yaptım getirdim. En mutlu günlerimden biri, çok mutlu oluyorum böyle şeyler olunca, hayırlısı olsun diyorum. Hak eden kazansın" dedi.

Tatlılar kategorisinde zerde ile birinci olan Remziye Güner de çok mutlu olduğunu ifade ederek geçen senede kendisinin aynı tatlı ile yarışmayı kazandığını söyledi.

Yöresel yiyeceklerin davetlilere ikram edilmesinin ardından yarışma sona erdi.

(YG-