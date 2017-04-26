Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Kayseri Mutfağı Yemek Yarışması'nda ev hanımları hünerlerini sergiledi.



Turizm Haftası dolayısı ile İl Kültür ve turizm Müdürlüğü tarafından 'Geçmişten Günümüze Kayseri Mutfağı Yemek Yarışması' düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ev hanımları, mutfaktaki hünerlerini jüri önüne sundu. Jüri, 'Başlangıç Yemeği', 'Ana Yemek' ve 'Tatlı ve Pastalar' kategorisinde yapılan yemekleri sunum, lezzet gibi değerlendirmelerde bulunarak puan verdi.



Yarışma hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri mutfağındaki unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tekrar ortaya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. Taymuş, "Buradaki amacımız Kayseri'deki yöresel yemeklerimizin ortaya çıkarılması. Çünkü bazı yemeklerimiz artık unutulmaya yüz tutmuş. Maalesef yeni gelinler ve genç kızlar bu kadim yemeklerimizi yapmaz oldular. Bu yemek yarışmasını yöresel yemeklerimizin ortaya çıkması için düzenliyoruz. Yarışmacılarımız ev hanımı olmak zorunda, profesyonel aşçılar katılamıyor. Kayserili ev hanımları burada yarışacaklar. 3 kategoride yarışlar düzenledik. Birincisi başlangıç yemeği, ikincisi ana yemek, üçüncüsü de tatlı ve pastalar dalında. Oluşturulan jüri bu alanda tecrübe sahibi insanlar. Güzel bir yarışma planladık. Bu kültüre bir katkıdır, şehrin sosyal hayatına bir canlılık getirecek" dedi.



Dereceye giren yemek sahiplerine tatil hediye edileceğini dile getiren Taymuş, "Burada dereceye giren yemekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli otellerimize bildireceğiz. Dereceye girecek olan yemekleri, ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlere ikram etsinler. Böylece bunları sektörün mutfağına da kazandırmış olacağız. Dereceye girenleri de tatile göndereceğiz. Daha önceki yarışmalarda altın ödülümüz vardı ama bu yıl tamamen turizme yönelik tatil ile ödüllendireceğiz" şeklinde konuştu.



Ev hanımları dereceye girmek için en güzel yemeği yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. - KAYSERİ