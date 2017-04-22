Ev fiyatına çini tabak

Yanardağ tüflerinden yapılan çini işlemeli tabak 150 bin TL



NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir sanat galerisinde 'Nuh'un Gemisi' işlemeli çini tabak 150 bin liradan satışa sunuldu. Eser yanardağ tüflerinden yapılmış olması ile de dünyada tek olma özelliği taşıyor.

UNESCO tarafından yaşayan insani hazine olarak ilan edilen ve 2008 yılında ödülü verilen çini sanatçısı merhum Sıtkı Olçar'ın kızı seramik sanatçısı Nida Olçar, Göreme beldesinde dünyanın en nadide ürünlerinin satışa çıkarıldığı sanat galerisinde 12 kilogram ağırlığında ve 1 metre çapında olan dünyada tek örneğinin Kapadokya'da bulunduğu 'Nuh'un Gemisi' adlı çini tabağı 150 bin liradan satışa çıkardı.

Sanatçı Nida Olçar ev değerindeki esere dair şu bilgileri verdi:

"Kapadokya bölgesinin Erciyes ve Hasan dağı eteklerinde ki yanardağ tüflerinden elde ettiğimiz kırmızı topraklarla bir metre çapındaki bu özel çini tabağı tasarladık. Çini tabağımız yaklaşık 12 kilogram ağırlığındadır. Satış fiyatı için 150 bin Lira belirledik. Eserimiz daha çok ABD, Avustralya ve Kanadalı müşterilerin ilgisini çekiyor. Yanardağ tüflerinden elde edilen bu eser dünyada tek olma özelliği taşımaktadır" dedi.

(COŞ-SK)