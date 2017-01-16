Ev dışı tüketimde hijyen "ellerde" başlıyor

Eczacıbaşı Profesyonel 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'ne Dikkat Çekiyor

Hijyen konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu, horeca sektöründe hijyenik bir ortamın ilk olarak el hijyeni ile başladığının altını çiziyor.

Sağlığın korunması için en önemli etkenlerin başında hijyen geliyor. Kişisel temizlikte bireyler kendi önlemlerini alsa da, sirkülasyonun yüksek olduğu ev dışı tüketim noktalarındaki hijyenin de işletmeler tarafından sağlanması gerekiyor.

16 Ocak Dünya Hijyen Günü vesilesiyle sağlık açısından güvenli işletmeler için hijyenin önemini vurgulayan Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu; "Eczacıbaşı Profesyonel olarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu temizlik ve hijyen ürünleri geliştirerek çözüm ortağı oluyoruz. Ancak herkesin de bildiği gibi toplumda hijyen öncelikle el hijyeni ile başlıyor. Ellerdeki mikropların kolaylıkla kişiden kişiye geçebildiği gibi yiyeceklere bulaşma riski de bulunuyor. Yüksek sirkülasyona sahip işletmelerde hem çalışan güvenliği hem de müşteri memnuniyeti için el yıkama ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmeli" dedi.

Otel odalarında en çok dokunulan yüzeyler yüksek risk taşıyor

Yüzeylere bulaşan mikroorganizmalar uygun koşullarda çoğalıyor ve yüzeylere dokunan kişilere ve yiyeceklere taşınıyor. Bu durum hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Otel işletmelerinin oda temizliğinde antibakteriyel etkili ürünler ile dezenfekte edilmesi gerektiğinin altını çizen Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu; "Otel odasında konaklayan kişiler, en çok elektrik düğmeleri, kapı kolları, TV kumandaları, telefon temas ediyorlar. Bu yüzeylerden bulaşacak mikrop ve enfeksiyon bulaşma riskini de artırıyor. Yine odalarda kirlilik oranı daha yüksek olan saniter alanların yüzeylerine bulaşan mikropların bu alanların dışına yayılması önlenmesi gerekiyor. Enfeksiyon bulaştırma riski olan yüzeylerin, sık sık alkol esaslı sprey dezenfektan uygulanmasıyla güvenli duruma gelmesi sağlanabiliyor" diyor.

Mutfaklarda el hijyeni ile gıda güvenliği sağlanabilir

İşletmelerde hazırlanan yiyeceklerin güvenli olması, gıda kaynaklı hastalanmaların önlenmesi; sürekli yapılan temizlik ve hijyen uygulamaları, pişirme ve soğukta-sıcakta saklama sıcaklıklarının sürekli kontrolüyle mümkün oluyor. Ancak mutfakta çalışan kişilerin hijyeni de öncelikli olarak dikkat çekiyor.

Kişisel hijyen, yüzey temizlik ve dezenfeksiyonu kurallarına uyularak, gıda kaynaklı enfeksiyonlar önlenebileceğini belirten Koçoğlu; "Gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmaların yiyeceklere gıda hazırlamada kullanılan ekipmanlardan bulaştığını gözlemliyoruz ancak el hijyeninin etkisi de azımsanmayacak kadar büyük öneme sahip. Bulaşık yıkama makinelerinde 85-90 C'de yapılan durulamayla yıkanan bulaşıklar, hijyenik duruma gelse de makineden toplanıp kullanılana kadar olan zamanda tekrar kirlenmemesi için özellikle el hijyenine dikkat edilmesi ve temiz alanlarda muhafaza edilmesi gerekiyor" dedi.

Çamaşırların ayrıştırılması gerekiyor

İşletmelerde çamaşır hijyeni; enfekte olan çamaşırlardan, enfekte olmayan çamaşırlara mikrop bulaşma riski nedeniyle önemli. Bu çamaşırların diğer çamaşırlardan ayrı yıkanması, kirli çamaşırlar yıkanıp temizlenip tekrar kullanıma sunulduğunda, tamamen temizlenmiş olması gerekiyor.

Temiz çamaşırlarla temas eden personelin ellerinin temiz olması ve özellikle ticari çamaşırhanelerde paketlenerek depolanması ve sevkiyatı hijyenin korunması için önem taşıyor.