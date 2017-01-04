'Ev Boştur' Tahmini Tutmayan Hırsız Balkonda Mahsur Kaldı!

Elazığ merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta ikamet eden yaşlı bir çiftin kaldığı evin balkonuna giren hırsız mahsur kalınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.
BOŞ SANDIĞI EVİN SAHİPLERİYLE BALKONDA KARŞILAŞTI
Merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta yaşlı bir çiftin evine dün gece saat 23.30 sıralarında kimsenin olmadığını sanarak balkondan girmeye çalışan hırsız, yaşlı çift ile karşılaştı.
POLİS HIRSIZIN İNMESİNİ İSTEDİ
Panik yaparak çıktığı balkondan inemeyen hırsız balkonda bir süre mahsur kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinleri, polise haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, ikinci kattaki balkonda bekleyen hırsızı aşağı inmesini istedi.
POLİSLERİN YARDIMIYLA BALKONDAN İNDİRİLDİ
Hırsız balkondan inemeyeceğini söyleyince, polis ekiplerinin yardımıyla balkondan indirilen hırsız gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Hırsızlık vakası mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüldü.