Ev Arkadaşını Bıçaklayan İranlı Genç Tutuklandı

Samsun’da ev arkadaşını bıçakla yaralayan İran uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ev Arkadaşını Bıçaklayan İranlı Genç Tutuklandı

Samsun'da ev arkadaşını bıçakla yaralayan İran uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesinin Ulugazi Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu 2 ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyet M.B. (30) bıçakla saldırdığı Hüseyin T.'yi (23) yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken Seyet M.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Seyet M.B., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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