"Ev almak isteyene bir destekte devletten geldi"

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya;

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, alınan kararlarla gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği kampanyalara bir desteğinde kamudan geldiğini söyledi.

Ali Dumankaya, KDV indirimi ve konut satışında alınan verginin kaldırılmasının vatandaşı konut almaya daha fazla teşvik edeceğini belirterek şunları söyledi: "Arsa bedeli metrekarede 1000 TL'ye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düştü. 2000 TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 18'den yüzde 8'e indi. Bu uygulama konut alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Örneğin; konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında bir fiyat avantajı sağlayacak. Bunun yanında satış maliyetlerini yükselten noter sözleşmelerindeki damga vergisi kaldırıldı. Yapılan bu düzenlemeler, konut alıcısının finansal yükünü hafifletecek ve konut satışlarının artmasını sağlayacak."

