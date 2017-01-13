Ev Almak İçin Hesap Açana Devletten 15 Bin TL Destek!

İlk kez kendi evini alacaklara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ayrılan ödenek üzerinden 15 bin liraya kadar devlet katkısı sağlanmasını içeren destek, 26 Şubat 2016'da yayımlanan "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 26 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.

28 MİLYON LİRA BANKADA BİRİKTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, "Konut Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulamasının başladığı tarihten bu yana geçen 4 aylık sürede 7 bin vatandaş konut hesabı açtırdı. 11 bankada açılan hesaplarda biriken para miktarı 28 milyon liraya ulaştı.

YÜZDE 20'YE KADAR DEVLET KATKISI

"Konut hesabı ve devlet katkısı" uygulaması ile kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olunması amaçlanıyor. Konut hesabı açarak, en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan Türk vatandaşlarına konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20'sine kadar devlet katkısı ödeniyor. Söz konusu devlet katkısı, 15 bin lirayı geçemiyor.

3 YIL KONUT HESABINA DÜZENLİ ÖDEME YAPMA ŞARTI ARANIYOR

Hesap açtıranların devlet katkısına hak kazanabilmesi için 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konutunun bulunmaması ve konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması gerekiyor. Devlet katkısı, hak sahibine konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödeniyor. Vatandaşların konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya müracaat etmesi gerekiyor.

EN FAZLA 2 DEFA ÇEKİM HAKKI TANINIYOR

Vatandaşlar, aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla üç defa, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde de bir dönem içerisinde en fazla bir defa ödeme yapmama hakkına sahip. Katılımcılara bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınıyor. Devlet katkısı verilmesinde düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'i kadar ödeme yapılıyor. Ancak, ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemiyor.

15 BİN LİRA DEVLET KATKISI

Düzenli ödeme süresi, 48-59 ay olanlar için birikim tutarının yüzde 15'i kadar ödeme yapılıyor. Buradaki tutar da 14 bin lirayı aşamıyor. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için ise konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Bu ödeme süresinde ödenecek tutar ise maksimum 15 bin lira olarak belirlendi.