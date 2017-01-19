Ev Alacaklara Büyük Fırsat! 20 Yıl Taksit İmkanı Geliyor

Gayrimenkul sektörü temcileri yeni bir kampanya atağı için bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Emlak Konut GYO öncülüğünde bir kampanya seferberliği başlatılmış ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYODER) desteği ile 56 bin konut 0.70 faiz ve 120 ay vadeli ile satışa sunulmuştu. Gayrimenkul sektörünün 'ekonominin çarkları dönsün' diye Ağustos 2016'da başlattığı kampanya iç piyasada hareketlilik getirdi ve yıl sonuna kadar sürdü. Gayrimenkul sektörü temsilcileri bu hareketliliğin 2017'de de devam etmesi için yeni bir seferberlik başlatma kararı aldı.

TAKSİTLER DÜŞÜYOR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, sektörde markalı konut üreten müteahhitlerle bir toplantı düzenledi. Dün öğleden sonra Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda inşaatın patronları yapılacak yeni kampanya için görüş alışverişinde bulundu. 50'den fazla kişinin katıldığı ve 2.5 saat süren toplantı sonunda sektörde bugüne kadar görülmeyen bir karar çıktı. Markalı konut projelerinin 240 ay yani 20 yıl vade ile satılması ve bu yolla taksitlerin düşmesi hedefleniyor. Faiz oranları için de bankalarla görüşmeler yapılacak. Binlerce ev için geçerli olması beklenen yeni kampanya detaylarının Emlak Konut GYO tarafından bir kaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

SATIŞLAR ARTMIŞTI

Emlak Konut GYO'nun darbe girişimi sonrası başlattığı kampanya yoğun ilgi görmüştü. Bu kampanyayla birlikte ağustos ayında 2 bin 547 adet bağımsız bölüm 407 bin 29 metrekare satılabilir alan karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bu rakam Emlak Konut'un yılın ilk yedi ayda yapmış olduğu satışın toplamı kadarını bir ayda yaptığını gösteriyor. Emlak Konut kampanyasından sonra GYODER üyeleri de seferberliğe dahil olmuştu. 'Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye' kampanyası ile 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında sektörde 2.6 milyar TL ciro elde edildi. Şirketlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile bankaların konut kredi faizini düşürmesi de iç piyasada hareketlilik sağladı.

YÜZDE 0.70'LİK FAİZ DÜŞEBİLİR

Emlak Konut GYO'nun düzenlediği toplantıya katılan müteahhitler yeni kampanya ile ilgili düşünce ve önerilerini Emlak Konut GYO yetkilileri ile paylaştı. Kurulacak komisyonda müteahhitlerin önerileri değerlendirilecek. Faizlerin de 0.70 ve daha aşağıya çekilmesi için bankalarla görüşmeler başlayacak. İlk etapta 240 ay vadeli kampanyaya 15-20 bin konutun dahil olması bekleniyor. Eğer Emlak Konut dışındaki şirketler de ikinci seferberlik sürecine destek verirse sayının 50 bini bulması bekleniyor. (Hürriyet)