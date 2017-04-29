Eurovision Şarkı Yarışması İçin Son Hazırlıklar





Bu yıl 13 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak Kiev hazırlıkları tamamlamak için çalışmaları hızlandırdı.



9 Mayıs'ta yarı finalin yapılacağı Kiev Uluslararası Sergi Salonu'ndaki sahne hazır hale getirildi.



Dizayn aşamasında rol alan tasarımcılar Ukrayna'nın geleneksel kadın kostümünü yansıtan sahne derinliğinin her bir sanatçının performansını 'eşsiz' kılacağı görüşünde:



"Çiçek süslemeleri de dikkat çekici olacak çünkü bu Ukrayna'da oldukça geleneksel. Bu sahnenin dizaynı kadınsı ve aynı zamanda, geçen yıl Stockholm'deki erkeksi sahneden farklı olarak daha modern olacak."



"Burada Eurovision yarışmasına katılan sanatçılar, izleyicilerin olduğu bölüme gidecek ve orada performansına devam edebilecek. Bilet bulamayanların bile tüm sanatçıların görme şansı olacak."



Şarkı yarışmasının yapılacağı dev kompleks 80 bin kişilik. Bilet bulamayan turistler kendilerine ayrılan taraftar bölümünde Eurovision sanatçılarıyla bir araya gelme fırsatı bulabilecek.



Ancak gelen turistlerin konser salonuna sorunsuz ulaşımı konusunda endişeler var:



"Metro istasyonların yeniden restore edildi ama buna rağmen kapasiteleri artırılmadı. Koridorlar bile genişletilmedi. İstasyondan yolcuları arenaya yönlendiren üçüncü bir çıkış kapısı yapılmadı."



Kiev Belediyesi ulaşım sorununu çözmek amacıyla turistleri şehir merkezinden yarışmanın yapılacağı alana getirmek için su otobüslerini devreye sokacak.



euronews Kiev muhabiri Maria Korenyuk:



"Kiev'in tüm hazırlıkları tamamlaması için önünde kısa bir süresi kaldı. Yarışmaya katılacak olan adaylar bir kaç gün içerisinde Kiev'e gelmeye başlayacak. Büyük final 13 Mayıs günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak"



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Tags: Festival hazırlıklar son Şarkı Ukrayna Avrupa Yarışması için Eurovision Gepost: 29 april 2017