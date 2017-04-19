Eurovision Konuklarına Ukrayna Polisinden Uyarı: "Tehlike Anında Bağırmaktan ve Kaçmaktan...

Bu yıl 62.si düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasında, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın temsilcisi Jamala'nın seslendirdiği "1944" adlı şarkının 534 puanla birinci olmasıyla, yarışma Ukrayna'ya taşındı. Yarışmanın yarı final tarihine çok az bir süre kala Ukrayna polisi, yabancı konuklara yönelik oldukça önemli uyarılarda bulundu.



Bu yıl Ukrayna'da düzenlenecek olan Eurovision 2017 şarkı yarışması için bir tavsiye mektubu yayımlayan Ukrayna polisi, herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalan konuklar için: "Tehlike anında bağırmaktan ve kaçmaktan çekinmeyin" tavsiyelerinde bulundu.



Bu tavsiyelere ek olarak; yabancıların öncelikle saldırgan kalabalıklardan kaçınmaları, onlarla teması en aza indirgemeleri ve provokasyonlara tepki vermemeleri gerektiği bilgileri de Ukrayna polisi tarafından yayımlanan tavsiyeler arasında yer alıyor.



Ayrıca turistlerin hak ve sorumluluklarına da dikkat çeken tavsiye mektubunda, kural ihlallerinin yaşanmaması adına Ukrayna polisinin, turistleri durdurup belgelerini kontrol edebileceği, arama yapabileceği ve zorunda kalırsa güç kullanabileceği bilgileri de yarı finaller için ülkeye gidecek olan konuklara yapılan uyarılar arasında yer alıyor.