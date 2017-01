Eurotürklerin Yeni Takımı: Hedef Uefa

Galatasaray'da bir süre profesyonel yönetici olarak görev yapan Işıtan Gün, Hollanda 2'inci Ligi'nden Fortuna Sittard Kulübü'nü ortaklarıyla birlikte satın aldı



Bonservisi Galatasaray'da olan Emrah Başsan da Fortuna Sittard'a transfer oldu



Galatasaray'ın eski profesyonel yöneticisi Işıtan Gün, ortaklarıyla birlikte bugüne kadar yurtdışında bir Türk yatırımcının yapmış olduğu en büyük futbol yatırımını yaptı. Işıtan Gün, 6 ay kadar önce Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü Fortuna Sittard'ı ortaklarıyla satın aldı. Süratle yönetimsel ve sportif reformlara başladı. Daha önce bir Türk girişimcinin çoğunluk hisselerini satın aldığı en üst seviyede Batı Avrupa kulübü, Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in yatırımı İngiltere 4. Ligi'ndeki Crawley Town'dı. Münih Türkgücü ve Titanic Otelleri'nin sahibi Mehmet Aygün'ün Berlin Türkiyemspor'u ise en iyi dönemlerinde ancak Almanya 4. liginde yer bulabildiler.



HOLLANDA'NIN EN ESKİ KULÜBÜ



Hollanda 2. ligi Eredivisie'de oynayan Fortuna Sittard 13 bin kişilik modern stadı, Türkiye ve Azerbaycan dahil 9 ayrı ülkeden oluşan kadrosu, ateşli taraftarı, köklü geçmişi; Van Bommel, Van Vossen, Van der Haart gibi efsane oyuncuları ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olarak büyük bir etki alanı ve tarihi mirasa sahip.



TÜRKLERİN FUTBOL AKLI



Başkan Işıtan Gün ve atadığı yeni yönetim ekibi kısa süre önce mevcut teknik ekibi değiştirdi. Takımın teknik patronluğunu Ajax, Nijerya milli takımı, Juventus ve Borussia Dortmund'un efsane orta saha oyuncusu ve Nijerya Milli Takım eski teknik direktörü Sunday Oliseh'e teslim etti. Sittard Galatasaray'dan Emrah Başsan, Standart Liege'den M'Bongo, Makedonya ve Macaristan A milli oyuncularıyla takviye etti. Ayrıca yapılacak yeni transfer ve yatırımlarla Fortuna Sittard eskisi gibi Hollanda 1. liginde PSV Eindhoven, Ajax ve Feyenoord ile rekabet etmeyi hedefliyor.



EUROTÜRKLERİN YENİ MERKEZİ



Fortuna Sittard EuroTürkler için son derece jeostratejik öneme sahip bir yerde konuşlanmış bir kulüp. Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin neredeyse içinde olan Sittard şehri Hollanda'nın güney doğusunda; Belçika, Hollanda, Almanya, Lüksemburg ve Fransa'nın tam ortasında bir konumda yer alıyor. Şehir Duisburg, Köln ve Düsseldorf'a 45 dakika, Aachen'a 10 dakika ve 3 milyonluk bir Türk nüfusuna 1 saat mesafede bir coğrafyada konuşlanıyor. Başkan Işıtan Gün, "Avrupa'da yaşayan soydaşlarımız Hollanda 1. Ligi'nden Avrupa kupalarına katılan bir takım olduğumuzda kendi takımlarını desteklemiş olacaklar" şeklinde konuşuyor ve Avrupalı Türklerin temsilcisi olma vizyonunu ortaya koyuyor.



800 MİLYONLUK EURO'LUK EUROTÜRKLER VE FUTBOL EKONOMİSİ



Bugün transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 265 milyon euro olan Türk Milli Takımının 24 oyuncusundan 16'sı gurbetçi futbolculardan oluşuyor. Büyük çoğunluğu altyapı eğitimlerini Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya'da yapmış oyuncular. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde oynayan 117 gurbetçi futbolcunun toplam piyasa değeri gene transfermarkt verilerine göre 120 milyon euro. Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan kulüplerinde oynayan 16 Türk futbolcunun toplam piyasa değeri 280 milyon euro. (Mesut Özil, Emre Mor, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan vb.)



HOLLANDA LİGLERİ HER YIL 200 MİLYON EURO'LUK OYUNCU İHRAÇ EDİYOR



Türk futbolu ile Hollanda futbolu arasında inanılmaz bir bağ olduğunu söyleyen Başkan Işıtan Gün, bugüne kadar Türkiye'ye gelen Frank Rijkaard, Frank DeBoer, Guus Hiddink, Van Vossen, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Van Hoijdonk gibi isimlerin Hollanda'da büyük bir Türkiye sempatisi oluşturduğunu söylüyor. Hollanda'nın futbol altyapısının çok iyi dizayn edildiği ve futbolcu yetiştirmek için köklü bir ekol ve metod oluşturduğunu söyleyen Işıtan Gün, her yıl Hollanda 1. ve 2. Ligi'nde başta İngiltere ligleri olmak üzere bütün Avrupa ve dünya piyasasına yılda 200 milyon euro'luk oyuncu ihraç edildiğini belirtiyor.



"BÜTÜN KULÜPLERİMİZ VE FUTBOL AİLEMİZLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"



Hem işadamı hem de bir futbolsever olarak bu yatırımını çok önemsediğini söyleyen Başkan Işıtan Gün, Türk futbolunu tüm unsurlarıyla geliştirecek şeyin Avrupa'daki Türk futbolcu havuzu potansiyelini değerlendirmek ve Batı düşünce tarzı ve Hollanda oyuncu yetiştirme metodolojisi ile oyuncu, antrenör ve futbol adamı yetiştirmek olduğunu, bütün Türk kulüpleriyle işbirliğine açık olduklarını vurguladı.



IŞITAN GÜN KİMDİR?



Işıtan Gün Kadıköy Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York eğitimi sonrasında İstanbul ve New York'ta enerji sektöründe finans ve iş geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın iş geliştirme direktörü ve finans sorumlusu olarak görev yaptı. Halen Transtürk Holding başkan yardımcısı olarak savunma, teknoloji ve arge alanında yatırımlarını yönetiyor.



Araştırma-Haber: Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL / DHA