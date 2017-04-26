Europol ve Interpol 230 Milyon Euroluk Sahte Gıdaya El Koydu

Europol ve Interpol, sahte gıda üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 61 ülkede 230 milyon euro değerindeki gıda maddesine el koydu.



Europol ve Interpol'ün 61 ülkede ortaklaşa düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen sahte fındık, fıstık ürünleri, konserve balık ürünleri, sigaradan makarnaya kadar birçok gıda maddesine el konduğu açıklandı. 21 AB ülkesine sokulmaya çalışılan 10 bin ton gıda maddesine ve 26 milyon litre alkol ve sıvı yağa el konduğu öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin Aralık 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlar ve gümrüklerde yapılan sıkı kontrollerde elde edildiği duyuruldu.



"Opson VI" ismi altında yapılan operasyonlarda el konulan gıda maddelerinin analizlerinde birçok gıda maddesinin sağlıksız olduğu, kullanılması halinde birçok sağlık sorununa neden olabileceği açıklandı.



Europol uzmanı Berengere Dreno, sahte gıda ürünlerinin özellikle internet üzerinde satıldığını, bundan dolayı tüketicilerin bu konularda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, gıda üreticileri, polis ve gümrük otoritelerinin birlikte çalışma yapmalarının önemine vurgu yaptı. Dreno, sahte gıda üretiminin haksız kazanç elde etmenin yanı sıra insan sağlığını tehdit edebilecek seviyede olduğuna dikkat çekti. - FRANKFURT