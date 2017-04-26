Europol'den 61 Ülkede Yasadışı Gıda Operasyonu





Avrupa Polis Örgütü Europol, dünya genelinde yürüttükleri operasyonlarda yasadışı 230 milyon Euro değerinde 10 bin tondan fazla gıda ve 26 milyon litre içecek ele geçirildiğini duyurdu.



Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu operasyon suçluların sadece kendi çıkarları için insan hayatını hiçe sayarak her türlü gıda ve içecek tipinin sahtesini üreteceğini bir kez daha gösterdi." denildi.



Europol uzmanı Berengere Dreno yiyeceklerdeki gizli katkı maddelerinin ölümlerle sonuçlandığına dikkat çekiyor: "Bunun farkına varmıyorsunuz, çünkü tadı neredeyse aynı. Ancak siz alerjikseniz bunu kesinlikle fark edeceksiniz. Bu ölmenize yol açabilir."



Europol geçtiğimiz Aralık ayından Mart'a kadar 61 ülkenin emniyet birimleriyle ortak operasyon yürüttü.



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Tags: Suç Yiyecek ülkede yasadışı Europol operasyonu Europolden Soruşturma İnterpol gıda Gepost: 26 april 2017