Euronews Özel: Beyaz Sarayı Radikal Değişimler Bekliyor





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), seçilmiş başkan Donald Trump'ın seleflerinden çok farklı olan hitap tarzıyla diplomaside radikal bir değişime kapı araladı.



Seçildikten sonra ilk kez basının karşısına çıkan Trump, istihdam piyasasından Rusya ile ilişkilere kadar çok sayıda soruya yanıt verdi:



"Doğru yolda ilerleyen mükemmel bir zihniyet söz konusu. Bir çok insan şimdiye kadar böyle bir şey görmediğini söyledi. İstihdam yaratacağız. Tanrının bugüne kadar yarattığı en büyük istihdamı sağlayan kişi olacağım. Buna gerçekten inanıyorum."



"Hem şirketlerimi hem de hükümeti aynı anda yönetebilirim. Ama bu durumun yansıtacağı imaj hoşuma gitmiyor. Ama istersem yapabilirim. Hatta bunu yapabilecek tek kişiyim. Şu şekilde yapacağım: Hemen burada yanı başımda olan oğullarım Eric ve Don şirketimi yönetecekler."



"Bir duvar öreceğiz… Bir veya bir buçuk yıl bekleyebileceğimi zannetmiyorum. Şimdiden inşasına başlayacağız. Bunun maliyeti Meksika hükümetine bir şekilde fatura edilecek. Bu vergiler ya da farklı ödemeler ile olacak ama Meksika bunu ödeyecek"



Milyarder iş adamı seçim kampanyası boyunca kendisine ya da kampanyasına bağlı herhangi birinin Rusya ile bir ilişkisi olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı:



"Eğer Putin Donald Trump'ı seviyorsa bu olumsuz bir yük değil avantaj yaratacak olumlu bir durumdur. Vladimir Putin ile iyi anlaşıp anlaşamayacağımı bilmiyorum. Umarım iyi anlaşırız. Ama anlaşamayacağımız olasılığı daha yüksek. Ama bu durumda Hillary'nın Putin'e karşı benden daha mı sert olacağını düşünüyorsunuz? Bu salonda buna inanan var mı? Lütfen samimi olalım… (Bana bir mola verin)"



Trump'ın 2013'te Moskova'da 5 yıldızlı bir otelde daha önce Başkan Obama ile eşinin kaldığı odayı kiralayarak, fahişelere Obama'nın yatağına idrar yaptırdığı iddiaları üzerine:



"Bu bilginin dışarı sızması skandal bir durum. Bu görüşmeden hemen önce (CIA tarafından) bana sunulan raporu gördüm ve okudum. Bunlar hepsi yalan ve utanç verici. Böyle bir şey olmadı. Bunlar bir grup muhalif, hasta insanların bir araya getirdiği yalan ve uydurmaca haberler."dedi.



Trump CNN ve Buzzfeed'in gündeme getirdiği "Moskova'daki seks videoları" iddiaları üzerine gazetecileri azarladı. CNN muhabirinin soru yöneltmek istemesiyle "siz yalan haber yapıyorsunuz, size soru hakkı vermeyeceğim" diyerek muhabir ile atıştı. Ellerinde farklı videoların olduğunu da iddia eden internet sitesi hakkında ise "bu yalan haberlerinin karşılığını ödeyecekler" şeklinde konuştu.



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Euronews muhabiri Catherine Hardy, Donald Trump'ın basın karşısında yaptığı konuşmayı Washington muhabirimiz Stefan Grobe ile değerlendirdi.



Görevden ayrılan başkanın oldukça duygusal, dokunaklı ve devlet adımı sıfatıyla yaptığı konuşmasına şahit olduk. Sizce bu son 24 saat içerisinde Wanshington'da bir değişim yaşandı mı?



"Amerikan siyasi sarkacının daima hareket içinde ve devamlı değişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bir partinin üç dönem başkanlığı alması çok nadir, ama değişmeyen tek şey



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Tags: Sarayı ABD değişimler Euronews bekliyor Beyaz Donald Trump radikal Barack Obama Amerika siyaseti özel: Gepost: 12 januari 2017