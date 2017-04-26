Euroleague'den Yunan Takımlarına Ceza

THY Euroleague Play-Off maçlarında Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri olan Panathinaikos Superfoods ve Olympiakos'a Yunanistan'da oynanan maçlardaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.



THY Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos-Anadolu Efes maçında ev sahibi taraftarlarının salon içinde meşale yakması ve sahaya lazer tutması nedeniyle toplam 6 bin 500 Euro, Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe karşılaşmasında da ev sahibi taraftarların meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle yeşil-beyazlılara da 11 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. - İSTANBUL