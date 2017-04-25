Euroleague'de Panathinaikos'u Geçen Fenerbahçe Final-Four'a Yükseldi

THY Euroleague play-off üçüncü maçında Panathinaikos'u 79-61 yenen Fenerbahçe seriyi 3-0 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı.

RAKİP DAÇKA OLABİLİR

Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 3 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, Final Four'da Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid serisinden çıkacak olan takımla eşleşecek.

İLK PERİYOT SİNGLETON'U DURDURAMADIK

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmaya Gigi Datome'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe ilk bölümde Jan Vesely'nin boyalı alandaki etkili oyunuyla skor avantajını yakaladı. Panathinaikos ise 3/3 şut isabetiyle oyuna giren Chris Singleton'ın performansıyla

cevap verince ilk çeyrek 18-17 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENER İKİNCİ PERİYOT SAZI ELİNE ALDI

Sarı lacivertliler ikinci çeyrekte Bobby Dixon ve Ekpe Udoh'un hücumda doğru şutları kullanmalarıyla farkı açmaya başladı. James Feldeine üst üste sayılar bulan konuk ekip maça tutunmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin çeyreğin ortasından itibaren yaptığı savunma rüzgarı temsilcimizin arkasına aldı. Çeyreğin son 5 dakikasında 2/9 şut isabetiyle yakalayabilen Yunan ekibi, Calathes'in dış şutlardaki etkisiz performansına çare bulamayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 37-30 önde bitirdi.

VE BİTİRİCİ VURUŞ

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda tıkandı. Fenerbahçe yaptığı top kayıplarına rağmen savunmada Ekpe Udoh ve Nikola Kalinic önderliğinde Panathinaikos'a basit şut şansı vermeyince rakibinin farkı eritmesine engel oldu. Bu bölümde Udoh'un pota altından bulduğu sayılarla skor üreten sarı lacivertliler üçüncü çeyreği 52-42 önde kapattı. Son çeyreğe hızlı başlayan temsilcimiz, Bobby Dixon'ın tekrar direksiyona geçmesiyle hücumda akıcılığı yakaladı ve bitime 7 dakika kala farkı 19'a kadar çıkarttı. Kalan sürede rakibine arayı kapatma şansı vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 79-61 galip tamamladı.