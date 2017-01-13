Euroleague'de Galatasaray Odeabank, Zalgiris Kaunas'ı 87-79 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Zalgiris Kaunas'ı 87 - 79 mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Galatasaray'ın kaptanı Sinan Güler 4 faulle oynadığı son çeyrekteki harika oyunuyla galibiyetin mimarı oldu.

Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Zalgiris 11. kez mağlup oldu.

İLK PERİYOT BERABERE

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Pleiss ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Ancak konuk ekip, Lekavicius ve Motum ile ürettiği sayılarla skoru denge getirdi ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK BİZDE

İkinci periyodun ilk bölümünde sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında 8-2'lik seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 15. dakikaya girilirken durumu 25-19 yaptı. Zalgiris, Lima ve Motum'un basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile sayı bulmaya devam etti ve soyunma odasına 40-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Fitipaldo ve Göksenin Köksal'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray Odeabank, 24. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Savunmada Motum ve Westermann'ı durdurmakta zorlanmasına rağmen hücumdaki etkili mücadelesini devam ettiren sarı-kırmızılı takım, son periyoda da 65-57 üstün girdi.

MAÇ SONU CİMBOM

Son çeyreğe iyi başlayan Zalgiris, Lekavicius ve Jankunas ile bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 1 sayıya (69-68) indirdi. Ancak daha sonra Sinan Güler'in skorer performansıyla tekrar mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, son dakikaya 82-75 öne girdi. Kalan sürede de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 87-79 galip ayrıldı.