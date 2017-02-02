Euroleague'de Fenerbahçe, Son Şampiyon CSKA Moskova'yı 77-71 Yendi

Euroleague'in 21. haftasında geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 77-71'lik skorla kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

UDOH DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'de süre alan 10 oyuncudan 9'u skora katkı yaparken, Udoh 15 sayıyla, Bogdanovic de 12 sayıyla çifte hanelere ulaşan iki isim oldu. CSKA Moskova'da ise Nando De Colo 23 sayıyla oynayarak maçın en skorer ismi olsa da temsilcimizin galibiyeti engelleyemedi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 14. galibiyetini alarak haftayı 4. sırada tamamladı. Rus ekibi ise 21. haftada 6. yenilgisini tadarak 2. sırada kaldı.