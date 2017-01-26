Euroleague'de Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 Yendi

THY Euroleague'de Fenerbahçe, bir ara 15 sayı geriye düştüğü maçta Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendi.

Euroleague'de Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'in 20. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı konuk etti.

Maça çok iyi başlayan Galatasaray, ilk periyodu 27-19 önde kapadı. İkinci periyotta da bu performansı sürdüren Sarı-Kırmızılılar ilk yarıyı 54-41 önde bitirdi.

NE DÖNÜŞ AMA!

Üçüncü periyodun başlamasıyla taraftarının desteğiyle vites arttıran Fenerbahçe, 4. periyoda farkı eriterek 66-64 yenik girdi. Son periyotta maçı kazanmak adına tüm işleri başarıyla yapan Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 85-80 galip bitirdi.

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