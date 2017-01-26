Euroleague'de Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'in 20. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı konuk etti.
Maça çok iyi başlayan Galatasaray, ilk periyodu 27-19 önde kapadı. İkinci periyotta da bu performansı sürdüren Sarı-Kırmızılılar ilk yarıyı 54-41 önde bitirdi.
NE DÖNÜŞ AMA!
Üçüncü periyodun başlamasıyla taraftarının desteğiyle vites arttıran Fenerbahçe, 4. periyoda farkı eriterek 66-64 yenik girdi. Son periyotta maçı kazanmak adına tüm işleri başarıyla yapan Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 85-80 galip bitirdi.