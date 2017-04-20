Euroleague'de Fenerbahçe, Deplasmanda Panathinaikos'u 80-75 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'de play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı.

SERİ 2-0 OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final serisinin ilk maçında deplasmanda 71-58 yendiği Panathinaikos'u Atina'da bir kez daha yendi. Fenerbahçe, Atina'da oynanan ikinci karşılaşmayı da 80-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü karşılaşması 25 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.