Euroleague'de Fenerbahçe Deplasmanda Panathinaikos'u 71-58 Yendi

THY Euroleage çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 mağlup etti. Fenerbahçe, 2006'dan bu yana Panathinaikos deplasmanında kazanmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

Euroleague'de Fenerbahçe Deplasmanda Panathinaikos'u 71-58 Yendi

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan devi Panathinaikos'a konuk oldu.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İlk yarısını 42-28 geride kapatan Sarı-Lacivertliler, üçüncü ve son periyotta gösterdiği olağanüstü gayretle OAKA cehenneminden 71-58 galip ayrıldı.

11 YIL SONRA İLK KEZ

Sarı-Lacivertliler, 11 yıl sonra Panathinaikos'u deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

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