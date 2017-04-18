Euroleague'de Fenerbahçe Deplasmanda Panathinaikos'u 71-58 Yendi
THY Euroleage çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 mağlup etti. Fenerbahçe, 2006'dan bu yana Panathinaikos deplasmanında kazanmayı başaran ilk Türk takımı oldu.
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan devi Panathinaikos'a konuk oldu.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
İlk yarısını 42-28 geride kapatan Sarı-Lacivertliler, üçüncü ve son periyotta gösterdiği olağanüstü gayretle OAKA cehenneminden 71-58 galip ayrıldı.
11 YIL SONRA İLK KEZ
Sarı-Lacivertliler, 11 yıl sonra Panathinaikos'u deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.
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