Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Unics Kazan'ı 71-64 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da Rus temsilcisi Unics Kazan'ı konuk etti.

İLK PERİYOTTA KAZAN

Maça hızlı başlayan Daçka, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi. İkinci periyotta hızı düşen temsilcimiz, Unics Kazan karşısında 10 sayı atarken kendi potasında 17 sayı gördü ve ilk yarı 33-34 Kazan'ın üstünlüğüyle bitti.

SON PERİYOTTA COŞKU BÜYÜDÜ

3. periyoda da ilk periyotta olduğu gibi hızlı başlayan Yeşil-Siyahlılar, üst üste basketler buldu. Rakip bu sayılara karşılık verince 3. periyot 51-52 bitti. Son periyoda maçı kazanma arzusuyla çıkan temsilcimiz, rakip takıma sadece 12 sayı verip 20 sayı bulunca maçı 71-64 kazanmasını bildi.