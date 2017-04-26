Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e 88-81 Yenildi

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid maçı 81-88 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

TUR ZORA GİRDİ

Play-off 4. maçı Volkswagen Arena'da oynanacak. Real Madrid bu maçı da kazanırsa Final-Four etabına kalan taraf olacak. Darüşşafaka'nın galip gelmesi durumunda ise seri, İspanya'da oynanacak son maça kalacak.