Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e 88-81 Yenildi
THY Euroleague'de temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 88-81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.
THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid maçı 81-88 kazanarak seride 2-1 öne geçti.
TUR ZORA GİRDİ
Play-off 4. maçı Volkswagen Arena'da oynanacak. Real Madrid bu maçı da kazanırsa Final-Four etabına kalan taraf olacak. Darüşşafaka'nın galip gelmesi durumunda ise seri, İspanya'da oynanacak son maça kalacak.
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