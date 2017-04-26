Euroleague'de Anadolu Efes Olympiakos'u 64-60'lık Skorla Geçti

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play off üçüncü karşılaşmasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Anadolu Efes, 64-60'lık skorla galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti.

KONUK EKİP İLK ÇEYREĞİ ÜSTÜN TAMAMLADI

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes; Granger ve Brown'un atışlarıyla 4. dakikada 6-1 öne geçti. Mantzaris ve Papanikolaou'nun üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları isabetlerle toparlanan Olympiakos, 6. dakikada beraberliği yakaladı: 9-9. Kalan bölümde Spanoulis ve Printezis ile skor üreten konuk ekip, ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı.

TEMSİLCİMİZ SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Müsabakanın ikinci periyoduna sert savunmayla başlayan Yunan temsilcisi, Anadolu Efes'in serbest atışlardaki düşük yüzdesinden de faydalanarak, 14. dakikada Green'in üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 17-23. Oyun kurucuları Heurtel ve Granger'ın üst üste buldukları sayılarla farkı kapatan lacivert-beyazlılar, Dunston'un 17. dakikada boyalı alanda ürettiği basketle yeniden öne geçti: 27-25. Savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, Dunston ve Brown'un boyalı alandaki etkili performansıyla soyunma odasına 33-27 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 41-27. Taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olan lacivert-beyazlılar, son 3 dakikasına 17 sayı farkla (51-34) önde girdiği çeyreği 51-37 üstün geçti.

Son periyoda Mantzaris'in dış atışıyla başlayan Olympiakos, 35. dakikada Papapetrou'nun isabetiyle farkı tek hanelere çekti: 53-45. Printezis ve Birch ile boyalı alanda etkili olan konuk ekip karşısında Dunston ile skor üreten Anadolu Efes, son 1 dakikaya 5 sayı farkla önde girdi: 59-54. Son bölümde Heurtel ve Honeycutt kendilerine yapılan taktik faulleri sayıya çevirince, Anadolu Efes sahadan 64-60 galip ayrıldı.

DUNSTON EN SKORER İSİM OLDU

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 16 sayı üreten Dunston olurken, Spanoulis 15 sayı kaydetti.

Yunanistan'daki ilk maçı Olympiakos 87-72 kazanırken, ikinci karşılaşma Anadolu Efes'in 73-71 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

4. MAÇ CUMA GÜNÜ

İki takım arasındaki serinin dördüncü maçı 28 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı kazandığı takdirde Dörtlü Final'e yükselecek.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Granger 11, Cedi Osman 4, Brown 12, Dunston 16, Heurtel 13, Honeycutt 6, Kirk 2, Paul, Thomas

Olympiakos: Spanoulis 15, Mantzaris 8, Papanikolaou 7, Printezis 8, Birch 6, Milutinov, Papapetrou 5, Green 8, Waters, Agravanis, Young 3

1. Periyot: 14-17

Devre: 33-27

3. Periyot: 51-37