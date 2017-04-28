Euroleague'de Anadolu Efes, Olympiacos'a 74-62'lik Skorla Yenildi
THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Olympiacos'a 74-62 yenildi. 2-2'ye gelen seride Final Four'a kalacak takım Yunanistan'da oynanacak maçla belli olacak.
THY Euroleague play-off turunda Anadolu Efes, sahasında Yunan devi Olympiacos'u konuk etti.
Maça çok iyi başlayıp ilk yarısını da 38-35 önde bitirdiği maçta Anadolu Efes, son periyottaki etkisiz oyunun kurbanı oldu ve sahadan 74-62 mağlup ayrıldı.
SERİ YUNANİSTAN'DA BİTECEK
İstanbul'a 2-1'lik seri ile gelen Anadolu Efes, saha avantajını kullanamadı. Final Four'a çıkacak son takımın belli olacağı maç ise Yunanistan'da oynanacak.
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