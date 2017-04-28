Euroleague'de Anadolu Efes, Olympiacos'a 74-62'lik Skorla Yenildi

THY Euroleague play-off turunda Anadolu Efes, sahasında Yunan devi Olympiacos'u konuk etti.

Maça çok iyi başlayıp ilk yarısını da 38-35 önde bitirdiği maçta Anadolu Efes, son periyottaki etkisiz oyunun kurbanı oldu ve sahadan 74-62 mağlup ayrıldı.

SERİ YUNANİSTAN'DA BİTECEK

İstanbul'a 2-1'lik seri ile gelen Anadolu Efes, saha avantajını kullanamadı. Final Four'a çıkacak son takımın belli olacağı maç ise Yunanistan'da oynanacak.