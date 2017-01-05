Euroleague'de Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 Yendi

Turkish Airlines Euroleague'de ikinci yarı heyecanı Türk derbisiyle başladı. Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 84-73 galip ayrıldı.

EFES BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Evsahibi Anadolu Efes'in maçın başından itibaren önde götürdüğü karşılaşmanın ilk çeyreği 22-18, ilk devre de 42-36'lık skorlarla Lacivert-beyazlı ekibin üstünlüğüyle geçildi.

İkinci devrede rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes karşılaşmadan 84-73 üstün ayrılmayı başardı.

İDDİA SÜRÜYOR

Bu sonuçla 16.maçında 8.galibiyetini Anadolu Efes çeyrek final iddiasını sürdürdü. Galatasaray odeabank ise düşüşe devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım 16. maçında 4 galibiyet ve 12 yenilgiyle son sırada bulunuyor.