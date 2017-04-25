Euroleague Çeyrek Finali

Euroleague Çeyrek Final 3. maçında taraftarı önünde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 79-61 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3. kez Final Four'a katılmaya hak kazandı.



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Luigi Lamonica x, Fernando Rocha xx, Boris Ryzhyk xx



Fenerbahçe: Sloukas xx 6, Kalinic xxx 10, Bogdanovic xxx 10, Datome xxx 10, Vesely xxx 6, Udoh xxx 10, Melih x, Antic x, Bennett x, Nunnally xx 12, Ali Muhammed xxx 13, Ahmet x 2



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Panathinaikos: Singleton xx 12, Rivers xx 16, James 8 x, Gist 7 xx, Calathes 5 xx, Nichols x, Fotsis x 4, Pappas x 1, Feldeine xx 6, Gabriel x 2, Bourousis x



Başantrenör: Xavi Pascual



1. periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 37-30 (Fenerbahçe lehine)



3. periyot: 52-42 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL