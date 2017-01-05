Eurodan Ayrılmayı Önerdi

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5 Ocak 2017 Perşembe 08:02
Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa'nın eurodan ayrılması gerektiğini söyledi.
Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa'nın eurodan ayrılması gerektiğini söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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