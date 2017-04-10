Eurocup Finalinde Rövanş 12 Nisan'da

KADINLAR EuroCup'ta 2016-2017 sezonu finalinde rövanş karşılaşması, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Bellona Agü Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki finalin Kayseri'de oynanan ilk maçı 73-69'luk skorla Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.



Bellona Agü Spor'a şampiyonluk için rövanşta en az 5 sayılık bir galibiyet gerekirken, Kayseri ekibinin maçın normal süresini 4 sayıyla galip bitirmesi halinde ise şampiyonu belirlemek için uzatma periyodu oynanacak. Zorlu karşılaşma, 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.



- Kayseri