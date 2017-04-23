Euro Lig'de Türk Fırtınası!

Türk basketbolundan dev adım... Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan THY Euroleague'de lig aşaması bittikten sonra Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş isimlerini son 8 takım arasına yazdırmışlardı. Ancak 3 takımımız da serilerine dezavantajlı başladı. Saha avantajı Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid'deydi. Güzel haberler önce Kanarya'dan geldi. Sarı-lacivertliler "Çıkılmaz" denilen OAKA Salonu'nu Pana'nın başına yıktı, Bogdanovic'in liderliğinde 2 maçı da kazanıp (58-71 ve 75-80) İstanbul'a 2-0'la döndü. Efes (87-72) ve Daçka (83-75) ise serilerinde ilk maçlarını kaybetmişti. Ancak Efes, Olympiakos'u deplasmanda 73-71 yıkarak serisini 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi. Daçka da kupanın favorileri arasında gösterilen Real Madrid'i 84-80 devirip seriyi 1-1'de eşitledi.



FENERBAHÇE SÜPÜREBİLİR



Şimdi 3 takımımız da Final-Four için büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimiz İstanbul'daki maçlarını kazandığı takdirde İstanbul'daki Final- Four'un 4 takımından 3'ü olabilirler. Buna en yakın aday olan Kanarya, 25 Nisan Salı günü Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Kazandığı takdirde 3-0 ile Yunan ekibini süpürüp kendine önemli bir dinlenme süresi de sağlayacak. Anadolu Efes ve Daçka ise 26 ile 28 Nisan'da art arda evlerinde iki maça çıkacaklar. Efes; Olympiakos'u, Daçka da Real'i İstanbul'da yendiği anda serilerini 3-1 kazanıp Final-Four'a kalacaklar.



FİNALDE 2 TÜRK TAKIMI OLABİLİR



İşlerin istediğimiz gibi gitmesi halinde İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerindeki Final-Four'da iki Türk ekibimizi finalde görebiliriz. Nasıl mı? Sonuçlar bizim lehimize olur ve 3 takımımız da Final-Four'a kalırsa Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş eşleşecek. Anadolu Efes ise CSKA-Baskonia turunu kazananla eşleşecek. Ruslar 2-0 önde.



(Fotomaç)