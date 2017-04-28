Euro Bölgesinde Yıllık Enflasyon 1,9'a Yükseldi

Euro Bölgesinde geçen ay yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,9'a çıktı.

Euro Bölgesinde Yıllık Enflasyon 1,9'a Yükseldi

Euro Bölgesinde geçen ay yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,9'a çıktı

Kaynak: Dunya.com

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Enflasyon, Euro
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