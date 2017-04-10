Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Beklentilerin Üzerinde
19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.
19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Başbakan'dan binlerce vatandaşa ve esnafa müjde!
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
Mega projeyi kazanan firma belli oldu
-
Araç sahipleri dikkat! Tavan fiyat, indirim değil zam getirebilir
-
Haritayı peçeteye çizdi! İşte danışmanının 3'e bölmeyi planladığı ülke