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Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Beklentilerin Üzerinde
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Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Beklentilerin Üzerinde

19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Beklentilerin Üzerinde

19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Kaynak: Dunya.com

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