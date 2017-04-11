Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi
Ara
BİST 91.391 %0,17
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,33
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi

Euro Bölgesi şubat sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.

Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi

Euro Bölgesi şubat sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Euro