Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi
Euro Bölgesi şubat sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.
Euro Bölgesi şubat sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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