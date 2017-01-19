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Euro Bölgesi'nde Cari İşlemler Fazlası Rekor Kırdı
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Euro Bölgesi'nde Cari İşlemler Fazlası Rekor Kırdı

19 üyeli Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde Cari İşlemler Fazlası Rekor Kırdı

19 üyeli Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Kaynak: Dunya.com

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