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Euro Bölgesi'nde Cari İşlemler Fazlası Rekor Kırdı
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Euro Bölgesi'nde Cari İşlemler Fazlası Rekor Kırdı
19 Ocak 2017 Perşembe 14:17
19 üyeli Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
19 üyeli Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Kaynak:
Dunya.com
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