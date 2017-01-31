Euro Bölgesi: Enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın Hedefine Yaklaştı





Euro Bölgesi ekonomisi geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde büyüdü. İşsizlik 2009 yılından sonra en düşük seviyede kaydedilirken bölgede enflasyon oranı ise Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine çok yaklaştı.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilere göre ortak para birimi Euro'yu kullanan 19 üyeli bölgede, gayri safi yurt içi hasıla 2016 yılının ekim ile aralık ayları arasındaki son üç aylık döneminde çeyrek bazda yüzde 0.5, yıllık bazda ise yüzde 1.8 kaydedildi.



Euro Bölgesi'nde enflasyon artışı hızlanıyor https: //t.co/bUQvEeFmqC pic.twitter.com/kSCFdxS7N3— euronews Türkçe (@euronews_tr) November 30, 2016



Veriler küresel mali krizin başladığı 2008 yılından sonra Euro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasılanın ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden daha hızlı arttığını gösterdi.



Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı geçtiğimiz aralık ayında, 2009 yılı mayıs ayından sonraki en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 9.6 oldu. Bu oran 2015 yılının aynı ayında ise yüzde 10.5 olarak ölçülmüştü.



Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ilk kez yüzde 10'un altında https: //t.co/4NLyDIi0nu pic.twitter.com/HxcDbiRhlW— euronews Türkçe (@euronews_tr) December 1, 2016



Aralık ayında Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede işsizlik ortalaması 2009 yılının şubat



ayından sonraki en düşük rakam olan yüzde 8.2'ye geriledi. İşsizlik Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Estonya ve Danimarka'da artarken diğer 24 ülkenin tamamında azaldı. Aralık ayında işsizlik en yüksek Yunanistan, en düşükse Çekya'da kaydedildi.



Euro Bölgesi'nde Ocak ayı yıllık enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 1.8'e çıktı, uzun bir aradan sonra ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefine çok yaklaştı. Bu ayda çekirdek enflasyon ise yüzde 0.9 arttı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Bölgesi: yaklaştı Avrupa Birliği Bankasının İşsizlik Enflasyon hedefine Avrupa Merkez Euro Gepost: 31 januari 2017