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Euro Beş Ayın Zirvesini Gördü
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Euro Beş Ayın Zirvesini Gördü

Euro Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından dolar karşısında 5 ayın zirvesini gördü.

Euro Beş Ayın Zirvesini Gördü

Euro Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından dolar karşısında 5 ayın zirvesini gördü

Kaynak: Dunya.com

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