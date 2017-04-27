Euro 2024 Çalıştayı Yapıldı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemeye talip olan Türkiye ve Almanya futbol federasyonları için bir çalıştay düzenledi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Nyon'da gerçekleştirilen etkinlikte UEFA yetkilileri tarafından, Türk ve Alman temsilcilere 28 Nisan 2018'de teslim edilecek adaylık dosyasına ilişkin detaylar anlatıldı.



Toplantıda Türkiye'yi, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş temsil etti.