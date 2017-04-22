Kuzey Amerika'nın en büyük klasik müzik organizasyonu olan The Metropolitan Opera, açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen çok yaratıcı ve yetenekli sanatçılara, dansçılara, orkestralara ev sahipliği yapıyor. Mozart, Bizet, Verdi gibi dünyaca ünlü sanatçıların ölümsüz besteleriyle en seçkin gösteriler, Akmerkez CinemaPink'te New York'tan canlı yayınla opera severlerle buluşuyor.



Türkiye'de ilk olarak Akmerkez CinemaPink'te kullanılan Sony Digital Cinema 4K görüntü sistemi ve 36 surround speaker + 2 surround subwoofer ile 3 boyutlu ses deneyimi yaşatan Dolby Atmos ses sistemi eşliğinde, yenilenen sinema koltuklarının konforlu ortamı opera zevkinizi taçlandırıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Maltepe



Mekan : Etiler Akmerkez Cinemapink



Mekan Adresi : Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat 1 Etiler



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Eugene Onegin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır