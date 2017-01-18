Etü 2018-2022 Stratejik Plan Toplantısı Yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlama Dış Paydaşlar İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.



Rektörlük Binasında gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ve diğer davetlileri konuk etti.



Üniversitenin 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirmesi planlanan stratejik eylemlerinin görüşüldüğü toplantıya şehrimizin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Gelmez, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, MÜSİAD Başkanı Taner Bayır, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Zafer Özgüney katıldı. - ERZURUM