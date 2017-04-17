Etso Yönetiminden, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu'na Ziyaret

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir ile yönetim kurulu üyeleri; Zeki Adil, Muharrem Özdemir, Dr. Serdar Kömeç ve Abdurrehim İşcan'dan oluşan ETSO heyeti ziyarette, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu ile bir süre görüştü. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Tümgeneral Özoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tanıştı. Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmaktan mutlu olduğunu belirten Tümgeneral Özoğlu, daha önce Kars-Sarıkamış ve Ardahan-Göle'de görev yaptığını kaydederek, bu sebeple bölgeyi ve bölge insanını yakından tanıdığını dile getirdi. Tümgeneral Özoğlu ayrıca, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'ten Oda'nın faaliyetleri ile Erzurum'un ekonomik yapısı ve ticaret hayatına ilişkin bilgiler aldı.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, ETSO'nun Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirterek, Oda olarak şehrin ekonomik ve sosyal kalınması için ildeki bütün kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu'na Erzurum'a dair düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yücelik, ülkenin huzur ve güveni için gece-gündüz, yaz-kış demeden mücadele veren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet güçlerinin Türk Milleti'nin göz bebeği olduğunu vurguladı.



9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu ziyaretin ardından ETSO heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM