Etso'dan Sicil Affı Açıklaması

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ETSO) kredi veya kart borcunu geciktirdiği için kara listeye alınan gerçek ve tüzel kişilere af getiren yasa ile sicillerin temizlendiği bildirildi.



ETSO'dan yapılan açıklamada, sicil affı kanunu ile tüm borçluların nefes alacağı belirtildi.



Geçmişte kara listeye düştüğünde oluşan borcunu tamamen ödeyenler veya yeniden yapılandıranlar kredi sicil affı sayesinde kara listeden çıkacağı aktarılan açıklamada, "Borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak." ifadelerine yer verildi.



Anapara veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faize ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek birinci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir."