Etso'da Girişimcilik Eğitimleri

Edirne ve Ticaret Sanayi Odasınca uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 11'incisi verilecek.



ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve KOSGEB desteklerinin daha etkin kullanımını sağlamak üzere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine devam edildiği belirtildi.



Eğitimlerin 11'incisinin 02 - 05Mayıs tarihleri arasında düzenleneceği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. KOSGEB destekleri kapsamında yeni bir iş kurma fikri olan girişimcilerin desteklenmesine yönelik olarak Yeni Girişimci Desteği başlığı altında 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin liralık yeni girişimci desteği verilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen 50 bin liranın 2 bin lirası işletme kuruluş desteği, 18 bin lirası kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği ve 30 bin lirası işletme giderleri desteği olarak kullanılmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyenlerden uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika alma şartı aranmaktadır. ETSO'da 02-05 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 4 gün sürecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup sertifika alabilmek için eğitimlere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılmak isteyenlerin Odamız AB ve Dış İlişkiler Bölümüne (Tel: 0284 225 10 14 dahili: 121, meliketatli@etso.org.tr) bizzat gelerek 24 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir."