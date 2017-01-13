Etrafa Rastgele Ateş Açtı, Ailesini Rehin Aldı

İzmir'in Buca ilçesinde etrafa rastgele açan bir kişi, ailesi olduğu iddia edilen kişileri rehin aldı.



Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde 548. Sokak'ta elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs, etrafa rastgele açarak ailesi olduğu iddia edilen kişileri rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 3,5 saattir şahsı ikna çalışmaları sürerken, bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. - İZMİR