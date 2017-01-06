Etos'dan Büyükerşen'e Ziyaret

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) Başkanı Nihal Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Nihal Bağcı, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bağcı, "Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projeler sayesinde Eskişehir'de her gün bir sanat etkinliği gerçekleştiriliyor. Eskişehirli sanatseverler çok şanslılar bu kültür ve sanat etkinlikleri birçok şehirde yapılmıyor. Başkan Büyükerşen'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

