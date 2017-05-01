Eto'o Tarihe Geçti!

Geçtiğimiz sezon çok büyük umutlarla takıma katılan Samuel Eto'o gösterdiği başarılı performansla takımına çok önemli katkı sağlamayı başardı. Adanaspor karşısında dakikalar 28'i gösterirken kendisinin ilk, takımının ikinci golünü atan Kamerunlu yıldız, 33 ve 56. dakikalarda da iki gol daha bularak Antalyaspor tarihinde bir maçta 3 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.



Samuel Eto'o'nun bundan önce 3 gol attığı karşılaşma, 2013/14 sezonunda Premier Lig'in 22.hafta karşılaşmasında Chelsea formasıyla Manchester United karşısındaydı.



Bu sezon da oldukça başarılı bir performans sergileyen Eto'o takımına 25 maçta 14 gol ve 5 gollük katkı sağlamayı başardı.



(Fanatik)