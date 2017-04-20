Eto'o'nun Türkiye'deki Yıldız Adayı Doğukan Sinik

Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o, Türkiye'deki geleceğin yıldız adayı olarak Antalyaspor U21 Takımı oyuncu Doğukan Sinik'i gösterdi.



Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, takım arkadaşları Yekta Kurtuluş ve Serdar Özkan ile birlikte katıldığı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kırmızı-beyazlı takımın kaptanı, bir öğrencinin, "Türkiye'deki genç futbolculara kendilerini kanıtlamaları için yeterli imkan tanınıyor mu?" sorusuna yanıt verirken, geleceğin yıldız adayı olarak gördüğü genç ismi de açıkladı. Antalyaspor'un dünya yıldızı, öğrencinin sorusuna, şöyle yanıt verdi:



"Antalyaspor'da çok önemli bir yetenek var. Ben geçen yıl U21 Takımı'nın maçını izlerken onun yeteneğine hayran kaldım. Bahsettiğim isim; Doğukan Sinik. Bu genç yetenek A takım kadrosuna da alındı ama geçen sezon Antalyaspor'un ligdeki hedefleri nedeniyle sadece bir maç şans bulabildi. Antalya'da 7-0 kazanılan Trabzonspor maçında oynadı. Şu anda U18 Milli Takım'ın Slovakia Cup'ta mücadele edecek kadrosunda yer alan o genç yetenek, 2-3 sene sonra 50-60 milyon Euro değerinde bir isim olacak. Ben onu Antalyaspor'un çok önemli bir değeri olarak görüyorum" dedi.



"Messi bu gezegenden değil"



Samuel Eto'o, kendisine ve söyleşideki takım arkadaşlarına yöneltilen "Size göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna da, "Tabii ki Messi. Ben onun bu gezegenden olmadığını bile düşünüyorum" diyerek yanıtladı. Yekta Kurtuluş ve Serdar Özkan da bu soruya, Eto'o gibi, "Messi' yanıtı verdi. - ANTALYA